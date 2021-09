Via Antonini: De Corato, Sala costituisca Comune parte civile per accertare responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco Sala ha incontrato venerdì 3 settembre gli inquilini del grattacielo di via Antonini andato a fuoco e non ha ancora chiarito se il Comune intenda o meno costituirsi parte civile in un eventuale procedimento su quanto accaduto. Invece di fare tante chiacchiere risponda su questo argomento. Per quanto riguarda gli appartamenti, li assegni al più presto alle famiglie", lo afferma in una nota Riccardo De Corato, consigliere comunale a Milano e assessore regionale merito all'incontro di Sala con gli inquilini della Torre del Moro di via Antonini. "E' doveroso dare una risposta e sostenere gli inquilini che stanno affrontando una situazione drammatica e di grande incertezza", dichiara Massimo Girtanner, candidato al Consiglio comunale di Milano. (Com)