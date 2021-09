Covid: Mattarella, vaccinarsi è dovere civico e morale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’anno accademico dell’Università di Pavia, ha voluto richiamare “al dovere civico e morale della vaccinazione: questo è lo strumento che in grande velocità la comunità scientifica ci ha consegnato per sconfiggere il virus e che sta consentendo di superarne le conseguenze. Questo è lo strumento che la scienza ci ha consegnato in tempo straordinariamente breve con una grande collaborazione internazionale: il mondo scientifico è stato di esempio”, ha aggiunto. (Rin)