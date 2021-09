© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ciascuno deve avvertire il senso di responsabilità comune: non si invochi alla libertà per sottrarsi alla vaccinazione. Perché questa invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui ed in alcuni casi di mettere in pericolo la vita altrui”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’anno accademico dell’Università di Pavia. (Rin)