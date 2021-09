Afghanistan: Merkel, Germania deve parlare con talebani per continuare ad aiutare i civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania dovrebbe negoziare con i talebani per poter continuare a evacuare persone dall’Afghanistan e fornire aiuti umanitari agli afgani. Lo ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, in conferenza stampa oggi, ripresa dall'emittente "Ard". “E’ ovvio che dobbiamo parlare con loro” perché ormai “è a loro che dobbiamo rivolgerci”. “Vogliamo portare via persone che temono per la loro vita, specialmente i dipendenti delle organizzazioni a sostegno dello sviluppo economico. Vogliamo anche che le organizzazioni umanitarie internazionali, che la Germania appoggia attivamente, siano in grado di lavorare per migliorare la situazione nel Paese”, ha continuato Merkel. Per la cancelliera, la ripresa dell’attività dell’aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul è un buon segnale. (Geb)