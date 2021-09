© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chi “pretende di non vaccinarsi e comunque di svolgere vita normale frequentando luoghi condivisi costringe tutti gli altri a limitare la propria libertà e a rinunciare alle prospettive di recuperare modi e tempi di vita”. Lo ha detto in occasione dell’anno accademico dell’Università di Pavia. (Rin)