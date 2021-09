Vaccino: Mattarella, sanzionare con rigore minacce e violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non posso non dire una parola sull’espressione di violenza e minacce che affiorano in questo periodo, contro medici, scienziati, giornalisti e persone delle istituzioni: sono fenomeni allarmanti e gravi che vanno contrastati con fermezza. La minaccia violenza e di violenza vanno sanzionati con doveroso rigore”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’anno accademico dell’Università di Pavia. (Rin)