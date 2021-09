Roma: Raggi, questo fine settimana oltre mille controlli tra centro e litorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo fine settimana sono state oltre 1.000 le verifiche svolte dalla Polizia Locale di Roma Capitale nella nostra città. Particolare attenzione ai luoghi tipici della movida, dal litorale romano al centro storico". Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "I controlli hanno riguardato il rispetto delle regole anti-alcol, delle disposizioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 e la sicurezza stradale. Sono state elevate sanzioni per circa 50.000 euro. Gli agenti - aggiunge - hanno disposto la chiusura di due locali per il mancato rispetto delle norme anti covid. Una ventina i minimarket sanzionati e diffidati, di cui 2 chiusi, per la vendita di alcolici oltre l’orario consentito. Sul fronte della sicurezza stradale sono state oltre un centinaio le verifiche effettuate. Ringrazio gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per l’importante lavoro che ogni giorno svolgono a tutela della sicurezza e della salute di tutti i cittadini". (Rer)