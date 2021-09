Covid: Mattarella, economia è ripartita grazie a responsabilità e vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “l’economia è ripartita ed il governo ha fatto presente che i dati della ripresa economica sono di straordinario carattere positivo. Tutto questo è stato ed è possibile possibile, perché contrastiamo la pandemia con comportamenti responsabili, con la vaccinazione, con la prudenza che non contrasta con la normalità della vita”. Lo ha affermato in occasione dell’anno accademico dell’Università di Pavia. (Rin)