- "Voglio esprimere la mia vicinanza al coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, per le intollerabili, inaccettabili minacce ricevute sul web da parte dei No vax". Lo afferma in una nota la senatrice di FI, Urania Papatheu. "No all'ignoranza, sì alla scienza. L'arma per sconfiggere il Covid-19 sono i vaccini", conclude la parlamentare azzurra. (Com)