Repubblica Ceca: Covid, obbligo mascherine sparirà al 75 per cento di popolazione vaccinata

- Quando la Repubblica Ceca avrà vaccinato contro il coronavirus il 75 per cento della sua popolazione, sarà possibile rimuovere l’obbligo di mascherina. Lo ha detto il ministro della Sanità, Adam Vojtech, intervistato dall’emittente “Ceske Televize”. Assieme all’obbligo di mascherina potrebbero venire meno anche le misure restrittive per i grandi eventi e il traguardo del 75 per cento dei vaccinati potrebbe essere conquistato verso la fine dell’autunno. Attualmente, ha ricordato Vojtech, la popolazione ceca è vaccinata contro il virus al 54 per cento. (Vap)