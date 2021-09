Via Antonini: Salvini, Stato o Comune garantiscano vigilanza anti sciacallaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I vigili del fuoco e la polizia di stato staranno qui una settimana, immaginiamo, ma non di più. Chiediamo che sa lo Stato, piuttosto che il Comune, di farsi carico della vigilanza, perché quello che non ci possiamo permettere è lo sciacallaggio ai danni di famiglie che sono fuori di casa". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine della sua visita al palazzo di via Antonini che è andato a fuoco la scorsa domenica. Ai giornalisti che gli hanno fatto notare che il sindaco Sala ha già promesso misure anti sciacallaggio, Salvini ha replicto "aspettiamo di vedere, il ringraziamento alle forze dell'ordine è doveroso, ma non vorrei che a telecamere spente e ad emozione passata, via Antonini tornasse a essere uno dei tanti problemi di Milano, invece adesso è il problema per queste 80 famiglie". "La settimana prossima ripasserò e faremo il check point Antonini", ha concluso Salvini. (Rem)