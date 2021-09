© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine della prima giornata di lavori del G20 Salute, è emerso l’impegno affinché il vaccino sia un diritto di tutti e non uno beneficio per pochi. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante un punto stampa con i giornalisti in Campidoglio. In relazione alla pandemia Covid-19 e ai vaccini, Speranza ha sottolineato come vi siano Paesi indietro nella campagna vaccinale.(Res)