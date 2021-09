Via Antonini: Salvini, a Roma distribuirò a ministri quanto assegnatomi, farò il rompiscatole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi porto a Roma i compiti a casa e distribuirò a tre o quattro ministri quanto a me assegnato, facendo da rompiscatole”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine della sua visita al palazzo di via Antonini che è andato a fuoco la scorsa domenica. "Cerchiamo di tenere accesa l'attenzione - ha proseguito - non entriamo nel merito delle responsabilità penali perché ci sono indagini in corso e chi ha sbagliato pagherà, ma che un palazzo nuovo di 10 anni faccia questa fine presuppone che qualcuno abbia sbagliato qualcosa". (Rem)