Sudafrica: ex presidente Zuma rilasciato sulla parola per motivi di salute

- Jacob Zuma, ex presidente del Sudafrica, è stato scarcerato per motivi di salute. Lo ha reso noto il Dipartimento dei servizi correttivi (Dcs) sudafricano con un comunicato. Zuma, 79 anni, è stato liberato sulla parola, dopo essere stato ricoverato in ospedale e aver subito un intervento chirurgico il mese scorso. La natura della sua malattia non è stata specificata. L’ex capo di Stato (dal 2009 al 2018) sta scontando una condanna a 15 mesi per oltraggio alla corte dopo essersi ripetutamente rifiutato di comparire davanti ai giudici del processo in cui è imputato per corruzione. A suo carico pendono anche altre imputazioni, tra cui frode e racket. Zuma si è dichiarato non colpevole per tutti i capi d’accusa, sostenendo che il processo nei suoi confronti ha origine da motivazioni politiche. Il suo arresto, all’inizio di luglio, ha scatenato un’ondata di proteste nel Paese, che hanno provocato la morte di più di 300 persone. (Res)