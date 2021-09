Via Antonini: Salvini, fuori dal mondo che chi ha subito incendio si debba pagare albergo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Che sia carico dei cittadini che hanno subito un evento come un incendio il pagamento di un albergo è fuori dal mondo. Questo è uno dei temi che mi è stato posto”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine della sua visita al palazzo di via Antonini che è andato a fuoco la scorsa domenica. “Ci sono 80 persone che alloggiano in albergo, per il momento a loro spese – ha proseguito - e bisogna fare qualcosa perché Milano dimostri come ha sempre fatto generosità e partecipazione. Quindi vediamo, coinvolgendo tutti,di offrire una sistemazione abitativa omogenea e comune per tutti”. (Rem)