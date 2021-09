Spagna: ex vicepremier Iglesias, alleanza partiti sinistra serve a evitare governo Pp-Vox

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti di sinistra "diversi" dal Partito socialista operaio spagnolo devono ritenere che l'alleanza con i socialisti in questo frangente è necessaria per evitare che il Partito popolare (Pp) e Vox possano governare. Lo ha sostenuto in un articolo pubblicato sul quotidiano "Ctxt" l'ex vicepremier ed ex leader di Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sottolineando che per tale ragione questi partiti dovrebbero aumentare la loro collaborazione e condividere spazi di riflessione strategica. Secondo Iglesias bisogna esplorare "vie confederali di riorganizzazione di uno Stato condiviso, più in linea con la plurinazionalità e la volontà dei diversi popoli dello Stato". Solo attraverso la negoziazione di una tabella di marcia comune con i socialisti si può "proteggere la democrazia" e attuare "la giustizia sociale attraverso le politiche pubbliche". Secondo Iglesias un prossimo esecutivo composto dal Pp e Vox corre il rischio di una "involuzione democratica". In merito alla Casa reale, per l'ex vicepremier la monarchia che ha rinunciato alla Spagna progressista e plurinazionale "è solo un riferimento politico per la destra". (Spm)