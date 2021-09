Via Antonini: Bernardo, entro questo mese si dia un'abitazione aiutando a superare trafile burocratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per fortuna non ci sono state vittime, ma l'amministrazione comunale deve fare la sua parte , non è pensabile che gli alberghi sua parte,non è pensabile che gli alberghi vengano pagati dai condomini e li paghino per mesi". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, che oggi ha accompagnato il leader della Lega Matteo Salvini, a una visita al palazzo di via Antonini andato a fuoco la scorsa domenica. "Questa è una comunità che è stata insieme, hanno perso tutto o molto - ha proseguito - non facciamo in modo che quando si spengono le telecamere, quando passa tempo, come al solito, ci si dimentica delle cose". "Ho visto un programma su quanto dovrebbero stare in albergo - ha sottolineato Bernardo - e non è pensabile che le persone stiano in albergo per mesi, bisogna, aiutare a saltare, ovviamente in maniera trasparente e corretta, tutte quelle trafile burocratiche, in modo che possano avere rapidamente, entro questo mese, un'abitazione". "E soprattutto non mandiamoli lontano, per due motivi: una perché molte famiglie hanno bambini e sono abituati a stare qua, vivere qua, e perché questa zona è stata splendida, è stata loro vicino, li ha abbracciati in un momento di dolore e difficoltà". (Rem)