G20: Speranza, prima giornata lavori molto positiva dà fiducia per dichiarazione condivisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima giornata dei lavori del G20 Salute è stata “molto positiva e molto intensa” e vi è l’auspicio che domani, 6 settembre, si possa chiudere la ministeriale con una Dichiarazione condivisa e sottoscritta da tutti i Paesi presenti. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un punto stampa con i giornalisti al termine della sessione odierna. La prima parte dei lavori, a porte chiuse, è stata dedicata al monitoraggio dell’impatto sanitario globale della pandemia di Covid-19 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e ha visto gli interventi dei rappresentanti delle agenzie partecipanti e dei ministri del G20. Al termine della prima giornata è emerso l’impegno a far sì che il “vaccino sia un diritto di tutti e non un privilegio per pochi”. In relazione alla pandemia di coronavirus e ai vaccini, Speranza ha sottolineato che vi sono disuguaglianze e alcuni Paesi indietro nella campagna vaccinale. Inoltre, ha proseguito il ministro, “ci sono le condizioni per costruire il Patto di Roma” per investire di più su servizi sanitari nazionali e “difendere l’approccio di universalità del servizio sanitario”. Il patto si traduce "nella sfida per portare il vaccino dappertutto", ha aggiunto il ministro. (segue) (Res)