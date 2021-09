G20: Speranza, prima giornata lavori molto positiva dà fiducia per dichiarazione condivisa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il ministro Speranza ha accolto i partecipanti presso i Musei capitolini, in Campidoglio, a Roma, giunti in rappresentanza dei membri del G20: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, India, Indonesia, Giappone, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia e l'Unione europea, più la Spagna (invitato permanente). Domani, 6 settembre, giornata conclusiva della ministeriale, i partecipanti discuteranno dei piani di preparazione attraverso il cosiddetto approccio “One Health” e di una risposta coordinata e collaborativa a livello globale alle emergenze sanitarie. La terza sessione dei lavori di lunedì sarà dedicata alla definizione delle strategie globali comuni per sostenere l’accesso equo agli strumenti di controllo delle malattie, compreso l’investimento continuo nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie. Nel pomeriggio del 6 settembre saranno presentate, inoltre, le conclusioni relative al Policy paper sul Covid-19 e sulla necessità di un’azione sulla salute mentale. Infine, è attesa l’adozione della Dichiarazione del G20 Salute 2021 con gli interventi conclusivi del ministro Speranza, a cui seguirà la conferenza stampa della presidenza italiana del G20. (segue) (Res)