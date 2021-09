G20: Speranza, prima giornata lavori molto positiva dà fiducia per dichiarazione condivisa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La salute è il tema centrale della presidenza italiana del G20 ed è entrata di diritto in tutti gli incontri e nel dialogo ad alto livello con i gruppi associativi e di coinvolgimento, a partire dal Global Health Summit tenutosi a Roma a fine maggio sotto la direzione del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e della presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen. Il tema della salute è inoltre profondamente legato alle tre priorità della presidenza italiana: persone, pianeta, prosperità. Le tre priorità indicano come il nostro benessere non possa prescindere dall'ambiente in cui viviamo. Tutto questo coincide con la presidenza italiana della CopP26, che l’Italia condivide col Regno Unito, un'occasione unica per il nostro Paese per guidare il dibattito sui principali temi globali in un momento di straordinaria attualità. (segue) (Res)