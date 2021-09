G20: Speranza, prima giornata lavori molto positiva dà fiducia per dichiarazione condivisa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione dei ministri della Salute di settembre è una tappa del percorso intrapreso dalla presidenza italiana insieme ai membri del G20, ai Paesi ospiti e alle organizzazioni internazionali. Il Global Health Summit di maggio ha raccolto nella Dichiarazione di Roma i principi che ispirano la lotta al Covid-19. Lungo questo percorso, a fine ottobre, i ministri della Salute incontreranno nuovamente i colleghi delle Finanze per affrontare la questione fondamentale di come rafforzare l'architettura sanitaria globale. Pur mantenendo il ruolo centrale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l'obiettivo è migliorare la cooperazione tra le organizzazioni internazionali esistenti e le autorità nazionali, eventualmente istituendo un forum congiunto di coordinamento e decisione dei ministri della Salute e delle Finanze del G20, aperto alle organizzazioni internazionali e ad altri attori. Garantire un sistema di finanziamento più solido e stabile è un corollario essenziale di questo obiettivo, sia per superare una volta per tutte l'attuale pandemia, sia per essere meglio attrezzati per gli eventi futuri. (Res)