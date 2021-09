Afghanistan: ministro Di Maio conferma il trasferimento dell'ambasciata a Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stabilizzare l’Afghanistan significa fermare la proliferazione del terrorismo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio in missione a Doha, in Qatar. “Come avete visto in queste ore c’è stato un attentato con diversi morti tra i civili al confine tra Afghanistan e Pakistan, rivendicato dall’Isis”, ha detto il ministro. “Io mi sto recando in queste ore in Pakistan dopo essere stato in Qatar per incontrare i miei omologhi e poter costruire insieme un percorso comune per proteggere la popolazione civile e per aumentare le iniziative di contrasto al terrorismo anche attraverso una maggiore sinergia tra le nostre intelligence”, ha continuato il ministro. “Qui a Doha in Qatar ho incontrato l’emiro e il mio omologo e abbiamo riferito alle autorità qatarine che abbiamo l’intenzione di spostare l’ambasciata che era a Kabul qui a Doha come ufficio diplomatico per continuare a seguire la crisi afgana”, ha concluso Di Maio. (Res)