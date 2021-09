Imprese: Fiera Milano lancia evento a Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo giorno di apertura del "supersalone", l'evento speciale del Salone del Mobile.Milano curato da Stefano Boeri in programma a Fiera Milano fino al 10 settembre, e di Homi, Il salone degli stili di vita organizzato da Fiera Milano nei padiglioni fino all'8 settembre, rappresenta un momento importante per lo sviluppo della strategia di internazionalizzazione del settore del design che vede impegnata Fiera Milano come player di riferimento nella crescita del comparto in un paese dalle grandi potenzialità: Singapore. Infatti, oggi, spiega in un comunicato Fiera Milano, dmg events, Design Council Singapore, Mp e Singapore Tourism Board, alla presenza del sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri, Manlio Di Stefano e del direttore generale Ice, Roberto Luongo, hanno firmato un Mou (Memorandum of Understanding) per l'organizzazione di Find: Design Fair Asia. L'obiettivo principale dell'accordo è quello di rendere Find l'evento asiatico di riferimento per il settore del design e dell'arredamento. Inoltre, la manifestazione – una volta consolidata – contribuirà al posizionamento di Singapore come hub di riferimento per eventi internazionali di tale portata nell'area del Sud-Est asiatico. (segue) (Com)