Imprese: Fiera Milano lancia evento a Singapore (2)

- La prima edizione sarà in programma dal 22 al 24 settembre 2022 all'interno del "Sands Expo & Convention Centre" di Singapore. Find (acronimo di Furniture, Interiors e Design) rappresenterà l'evento clou del palinsesto della Singapore Design Festival. "Con il lancio di Find, Fiera Milano continua a presidiare uno dei settori più rappresentativi del Made in Italy nel mondo" dice Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. "Debuttiamo con una nuova fiera dedicata all'arredo e al design nel Sud-Est asiatico, uno dei mercati più grandi del mondo e un'area strategica che ci consentirà di espandere ulteriormente il nostro business. Singapore rappresenta il perfetto gate d'ingresso per questa importante area geografica, non solo dal punto di vista delle infrastrutture della città e fieristiche di primario livello, ma anche per le opportunità di business per le nostre aziende italiane del settore. Un'operazione che rafforza la sinergia con dmg events, partner di riferimento per intraprendere iniziative di successo come questa". (Com)