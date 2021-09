Governo: Oddati-Furfaro (Pd), leali a Draghi ma è esecutivo di forze alternative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La discussione che si è aperta sul nostro atteggiamento verso il governo Draghi non è di quelle che si possono liquidare con una battuta o un'agenzia di stampa. Pensiamo per questo che sia urgente e indispensabile un chiarimento politico. Noi avevamo inteso di essere una forza a leale sostegno del governo Draghi con il margine di autonomia che è necessario in un'esperienza di governo che vede in maggioranza la presenza di forze alternative per princìpi, valori e ispirazioni programmatiche". Così, in una nota, Nicola Oddati e Marco Furfaro della direzione nazionale del Partito democratico. Questa composizione dell'esecutivo "ci vede discutere e battagliare, in particolare sulle questioni sociali, per tenere fede ai nostri impegni nonostante altre forze di maggioranza la pensino all'opposto e propongano spesso misure conservative e contro le fasce sociali più deboli. Ci sembra che Letta stia ben interpretando e guidando la funzione del partito democratico. Se ci sono opinioni diverse, forse è bene discutere e decidere negli organismi dirigenti del Pd", concludono.(Com)