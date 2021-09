Francia: Covid, premier Castex invita a non prendersi gioco di chi ha paura dei vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro francese, Jean Castex, ha invitato a non prendersi gioco di chi ha paura dei vaccini contro il coronavirus. Lo ha fatto intervenendo all’emittente “France 2”. Le sue parole arrivano dopo che ieri la Francia ha conosciuto il suo ottavo fine settimana di proteste contro il green pass. “Tra gli antivaccinisti ci sono persone che non sanno, che hanno paura e non bisogna mai prendersi gioco di chi ha paura”, ha detto Castex. “E’ nostra la responsabilità di spiegare la realtà. Ciò che ha effetti collaterali gravi, e ne siamo certi, è il Covid. Non è mai successo che un vaccino fosse oggetto di una sorveglianza così stretta”, ha continuato. “Si ha il diritto di manifestare e di essere contro il vaccino o contro il pass sanitario nella Repubblica e in democrazia. Ma non si ha il diritto di servirsi di queste motivazioni per propositi antisemiti. Non si ha il diritto, per il motivo di essere antivax, di andare a incendiare centri vaccinali”, ha proseguito il premier. (Frp)