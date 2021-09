Vaccino: Casellati, vicino a Tajani per minacce e insulti da "no vax"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono vicina ad Antonio Tajani colpito da inaccettabili insulti e da gravi minacce nelle ultime ore sul web. Non c’è posto per la violenza nel dibattito politico. Il confronto è il seme della democrazia. Nulla può giustificare simili attacchi, che vanno sempre condannati”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato Elisabetta Casellati in merito agli attacchi ricevuti dal presidente di Forza Italia in merito alla sua posizione a favore del vaccino contro il Covid da parte di alcuni soggetti "no vax". (Com)