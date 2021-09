Lavoro: Lollobrigida (Fd'I), reddito cittadinanza non risolve problema povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rubano ai poveri, agli imprenditori e a tutti i cittadini onesti che lavorano e pagano le tasse, per dare anche a delinquenti, immigrati clandestini e spacciatori un sussidio immeritato. Questo fanno i difensori del velenoso strumento chiamato reddito di cittadinanza, misura che dal 2018 ha fallito tutti i suoi obiettivi. Orlando, Conte e Di Maio attaccano Giorgia Meloni ma sanno benissimo che il reddito, così strutturato, è solo uno scaltro modo per conquistare consenso, senza però risolvere il problema della povertà e soprattutto della disoccupazione come garantito all'origine". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, secondo cui "la gente chiede misure per facilitare l'accesso al mondo del lavoro, non un assistenzialismo di Stato che distorce il mercato del lavoro ed è come metadone per i tossicodipendenti: li tiene in vita per un po' ma non ne cura il problema principale. Fratelli d'Italia è l'unica forza politica ad aver sempre votato contro questo provvedimento e il suo rifinanziamento." I miliardi di euro destinati al reddito di cittadinanza "potevano e dovevano essere investiti diversamente. Bisogna sostenere chi non può lavorare e aiutare le imprese a creare lavoro a chi vuole guadagnarsi da vivere", aggiunge. (Com)