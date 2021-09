Qatar-Italia: Afghanistan e rapporti economici al centro visita ministro Di Maio a Doha (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando in video collegamento al Forum Ambrosetti organizzato a Cernobbio, Di Maio ha sottolineato che il Qatar è il centro nevralgico delle relazioni diplomatiche per il governo afgano che deve nascere. Tuttavia, come sottolineato ieri sera in un intervento alla Festa del Fatto Quotidiano in video collegamento poco dopo il suo arrivo a Doha, il ministro ha escluso un riconoscimento del governo afgano, atto che vede prudenza anche da parte di Cina e Russia. Nel viaggio in Qatar, Di Maio ha discusso anche la possibilità di ricollocare temporaneamente a Doha la rappresentanza diplomatica in Afghanistan, dopo l’evacuazione da Kabul. Parlando ieri dall’Uzbekistan Di Maio ha osservato che “a Kabul al momento non ci sono le condizioni di sicurezza” per riaprire le rappresentanze diplomatiche, “per questo motivo prende sempre più consistenza l’idea di ricollocarle, in maniera temporanea a Doha”. Di Maio ha sottolineato che tale decisione verrà presa insieme ai principali partner dell’Italia. (Res)