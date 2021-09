Trasporto aereo: Silvestroni (Fd'I), Governo presti attenzione a comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le azioni di sciopero, previste per martedì 7 settembre da parte dei controllori di volo, rischiano di avere forti ripercussioni sull'andamento del traffico aereo, così come successo a luglio scorso. In un momento cosi cruciale per il trasporto aereo nazionale, è surreale che il Governo non si attivi per avviare un percorso volto a valorizzare sempre più l'infrastruttura strategica del trasporto aereo nazionale coinvolgendo direttamente tutti gli stakeholders che fanno parte del 'Sistema aereo italiano' come le società di gestione aeroportuale, la futura compagnia di bandiera italiana e l'Enav". Lo dichiara in una nota Marco Silvestroni, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Trasporti a Montecitorio. In relazione all'Enav, "leggendo i comunicati delle organizzazioni sindacali, sembrerebbe che i vertici dell'azienda non stiano coinvolgendo nel giusto modo le principali sigle sindacali dei controllori del traffico aereo su tematiche di primaria importanza come il Piano industriale del gruppo Enav e le condizioni di lavoro dei controllori del traffico aereo" ha aggiunto Silvestroni secondo cui "sarebbe auspicabile una maggiore attenzione da parte di questo Governo, che ormai ha fatto il suo tempo, al trasporto aereo nazionale ed anche all'Enav stessa che assicura il controllo del traffico aereo sullo spazio aereo del Paese". (Rin)