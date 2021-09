Governo: Meloni, reddito cittadinanza diseducativo, disincentivo al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io ho detto una cosa molto precisa, che la mentalità con cui lo Stato approccia il problema della povertà con il reddito di cittadinanza è la stessa mentalità con la quale lo Stato approccia il problema della tossicodipendenza, cioè con il mantenimento a metadone". Lo ha dichiarato durante la sua visita al Supersalone, edizione speciale del salone del mobile a Fiera Milano Rho, Giorgia Meloni leader di Fratelli d'Italia replicando alle critiche di alcuni esponenti politici dopo le sue dichiarazioni sul reddito di cittadinanza rilasciate questa mattina al Forum Ambrosetti a Cernobbio."E' una cosa semplice da capire, lo spiego ad Orlando, Conte e Di Maio: vuol dire tenere le persone nella condizione in cui si trovano. Io credo che combattere la povertà non sia mantenere le persone con la paghetta di Stato nella loro condizioni di povertà. Credo - ha aggiunto Meloni - che esattamente come si può risolvere il problema della tossicodipendenza così si debba fare con la povertà. Come? Creando lavoro e questo il reddito di cittadinanza non lo ha fatto, si possono raccontare tutte le cose che si vogliono ma il reddito di cittadinanza è stato un grandissimo disincentivo al lavoro". Il reddito di cittadinanza per Giorgia Meloni quindi "è stato uno strumento diseducativo e io mi rifiuto di pensare che, per esempio, come fu detto al tempo del governo giallo-verde, per esempio per il Mezzogiorno d'Italia, che quella potesse essere una soluzione. Lo sviluppo è un modo di liberare la gente dalla povertà non mantenerla con la paghetta di Stato come vogliono fare i 5 stelle chiaramente per un fatto di consenso. Proprio perché so cos'è la povertà la voglio combattere davvero e non la voglio mantenere tale quale". (Rem)