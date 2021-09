Guinea-Conakry: in atto tentativo di colpo di stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Repubblica di Guinea è in atto un tentativo di colpo di stato. Lo riferiscono vari media, locali e internazionali. Nella capitale Conakry da questa mattina il quartiere del palazzo presidenziale, Kaloum, è teatro di scontri con colpi di arma da fuoco, in cui almeno due persone sono rimaste ferite. In base alle testimonianze non è certo se il presidente, Alpha Condé, si trovasse o no nella residenza ufficiale. Alcune fonti sostengono che sia salvo e si trovi sotto la protezione della guardia presidenziale, ma in rete circola anche un video, sulla cui autenticità non c’è certezza, in cui compare circondato da militari che potrebbero essere ribelli. (segue) (Res)