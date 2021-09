Guinea-Conakry: in atto tentativo di colpo di stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo “Jeune Afrique” il tentativo di golpe sarebbe guidato da elementi del Gruppo delle forze speciali (Gps), un’unità d’elite dell’Esercito, guidato dal tenente colonnello Mamady Doumbouya, un malinké della regione di Kankan, ex legionario dell’Esercito francese. I militari hanno bloccato le strade che portano alla città. Forze leali al presidente avrebbero tratto in arresto 25 militari che hanno partecipato al tentativo di rovesciamento del potere. L’anziano capo di Stato, 83 anni, è stato rieletto alla fine dell’anno scorso per il terzo mandato, dopo una controversa riforma della Costituzione. Nel 2011 è scampato a un attentato. (Res)