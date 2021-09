Roma: oltre mille persone sorprese a ballare in locale al Colosseo, chiuso 5 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una discoteca chiusa da parte della Polizia locale di Roma Capitale, questa volta a due passi dal Colosseo. Dopo la chiusura scattata per un locale di Ostia a seguito dei controlli eseguiti venerdì sera, anche nella serata di ieri i caschi bianchi sono intervenuti, fingendosi clienti , in un locale in zona Colosseo: oltre 1.000 persone scovate accalcate a ballare in spregio al rispetto delle normative Covid. L'esercizio resterà chiuso per 5 giorni. Ulteriori accertamenti di natura amministrativa sono tuttora in corso. Più di un migliaio le verifiche effettuate dalle pattuglie in questo fine settimana , con particolare attenzione ai luoghi tipici della movida, dal litorale romano al centro storico. (segue) (Rer)