Roma: oltre mille persone sorprese a ballare in locale al Colosseo, chiuso 5 giorni (2)

- Una mirata vigilanza sul rispetto delle regole anti alcol, delle disposizioni per il contrasto della diffusione da Covid-19, oltreché per contrastare comportamenti irregolari alla guida. Circa 50.000 euro l'importo totale delle sanzioni comminate. Una ventina i minimarket sanzionati e diffidati, di cui 2 chiusi, in quanto recidivi, per inosservanza delle normative anti covid e per vendita di alcolici oltre l'orario consentito. In uno di questi esercizi si è proceduto al sequestro di alimenti scaduti, distrutti subito a mezzo Ama, in quanto dannosi per la salute dei consumatori. Multe anche agli avventori per consumo irregolare di bevande alcoliche in strada. Sul fronte degli accertamenti di polizia stradale, sono state oltre un centinaio le verifiche effettuate . Un veicolo e' stato posto sotto sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa. (Rer)