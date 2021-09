Ricerca: Messa, serve programmazione di almeno 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il Pnrr oggi abbiamo un'occasione unica con finanziamenti mai avuti prima: 11 miliardi alla ricerca. Inoltre, è un momento nel quale il Governo vuole implementare queste risorse europee con forme stabili di finanziamento nazionale competitive come il Fondo Italiano per la Scienza che servano a dare una continuità". Così Maria Cristina Messa, ministro dell'Università e della Ricerca intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio. "Uno dei problemi principali è, infatti, quello della programmazione: non si può pensare un sistema universitario e di ricerca utile al Paese se non si programma almeno su base quinquennale. Accanto al finanziamento - ha aggiunto - occorre lavorare moltissimo sugli interventi normativi: tutti questi fondi senza riforme non sapremo come spenderli". "Dobbiamo portare la ricerca a essere un elemento di sviluppo economico - ha concluso il ministro - facendo rete, creando massa critica, creando un rapporto tra pubblico e privato semplice e normale, che non sia regolato da una serie di vincoli e paletti che attualmente ci sono", ha concluso. (Rin)