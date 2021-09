Trasporti: Calabrese (M5s), unico responsabile problemi Roma-Lido è Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla ferrovia Roma-Lido "l’unico responsabile dei problemi all’infrastruttura è Nicola Zingaretti". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore capitolino ai trasporti uscente e candidato del M5s all'Assemblea capitolina, Pietro Calabrese. "Il contratto di servizio e tutte le competenze amministrative sulla Roma-Lido sono della Regione, che ha affidato i servizi dell'ex ferrovia concessa Roma-Lido ad Atac. Un contratto di servizio su cui la nostra amministrazione non ha alcuna competenza", aggiunge. Calabrese precisa che "in tutti questi anni non spettava ad Atac né acquisire i 5 esigui nuovi treni, come infatti sta facendo Zingaretti comunque con ben 6 anni di ritardo rispetto al finanziamento ricevuto dal ministero nel 2016, né investire le proprie risorse per effettuare le revisioni generali, come dimostrato dall'appalto della Regione, effettuato sulla flotta dei treni MA200 soltanto a gennaio scorso". (segue) (Rer)