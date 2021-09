Trasporti: Calabrese (M5s), unico responsabile problemi Roma-Lido è Zingaretti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine l'esponente del M5s ricorda che "pur non avendo competenza sul servizio, Roma Capitale ha competenza sulla pianificazione di tutte le infrastrutture da realizzare, e a marzo 2020, visto che Zingaretti da 7 anni non stava mantenendo nessuna promessa, gli è stato proposto uno studio di fattibilità per trasformare la Roma-Lido in metro di superficie, con diramazione da Acilia Sud all'aeroporto di Fiumicino, il cui costo, compresi 31 treni nuovi, è di soli 700 milioni, e tempi di realizzazione di pochi anni proprio perché costruita in superficie. Se Zingaretti avesse accolto la nostra proposta - conclude Calabrese - ora il progetto sarebbe stato inserito fra le opere del Pnrr, ma non ci ha mai risposto". (Rer)