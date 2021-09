Imprese: Cecchetti (Lega), 59esima edizione del Salone del Mobile successo della Lombardia, decisivo intervento di Giorgetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa 59esima edizione del Salone del Mobile alla Fiera di Rho-Milano è un successo della Lombardia che sa guardare avanti e fare squadra a livello di istituzioni. Ma occorre distinguere tra le istituzioni che si sono limitate solo a fare gli appelli e quelle come la Regione Lombardia che ha messo risorse ingenti per sostenere questo evento". Lo dichiara in una nota riguardante il Salone del Mobile Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. Lo scorso aprile, quando questa edizione del Salone del Mobile, era in balia dell'incertezza, decisivo è stato l'intervento del ministro Giancarlo Giorgetti che, schierandosi con Regione Lombardia, il governatore Fontana e l'assessore Guidesi, si era speso in prima persona per la sua realizzazione, "così facendo squadra, tutti insieme, abbiamo garantito questo grande evento che certifica ripartenza della locomotiva economica e imprenditoriale lombarda". "Tra chi parla e chi fa, e chi mette importanti risorse proprie, c'è una bella differenza" conclude Cecchetti.(Com)