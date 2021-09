Scuola: Pedica (Più Europa), Raggi acceleri su bonifica amianto in istituti romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A che punto è il piano di rimozione dell'amianto dagli edifici scolastici di Roma? Quanti interventi sono stati fatti quest'anno? Prima della riapertura degli istituti è necessario avere un quadro reale della situazione e cercare di accelerare le operazioni di bonifica". Lo dichiara, in una nota, Stefano Pedica di Più Europa. "Raggi non si faccia distrarre troppo dalla campagna elettorale e dia priorità assoluta alla sicurezza dei bambini nelle scuole - sottolinea Pedica -. Le strutture scolastiche in Italia versano da anni in uno stato di abbandono totale e Roma è uno degli esempi più eclatanti. Nella Capitale poi ci sono ancora parecchi istituti dove è stata dimostrata la presenza di amianto nei cortili, nelle pareti e sui tetti. Bisogna avviare subito un monitoraggio in tutti i municipi per verificare quanta presenza di amianto ci sia ancora". (Com)