Vaccino: Landini, soluzione migliore è pensare all’obbligo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Pensiamo che la soluzione migliore sia quella di pensare ad un obbligo vaccinale con un provvedimento legislativo”. Lo ha affermato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo nel corso della festa del “Fatto quotidiano”. Utilizzare il certificato verde “credo sia un modo per aggirare una questione che governo e parlamento non sono stati in grado di risolvere. Il modo con cui è stato utilizzato fino ad ora, come per le mense, sia stata una furbizia”, ha aggiunto. Inoltre, parlando del mondo del lavoro, “la gratuità dei tamponi deve essere un elemento preciso, come stato fino ad ora”. (Rin)