Medio Oriente: Hamas lancia palloni incendiari in Israele

- Il gruppo islamista Hamas al potere a Gaza ha lanciato ieri oltre una decina di palloni aerostatici più di una dozzina di palloni incendiari verso Israele, cercando di aumentare la pressione per allentare l’embargo contro l’enclave palestinese. Lo riferisce il sito “Ynet”. Foto e video pubblicati online mostrano esponenti di Hamas con in mano immagini di abitanti di Gaza uccisi nei recenti scontri con le forze israeliane mentre lanciavano palloni aerostatici incendiari in direzione di Israele. Non ci sono state segnalazioni immediate di incendi nel sud dello Stato ebraico. Il nuovo governo israeliano ha paragonato i palloni incendiari, che hanno scatenato una serie di roghi nelle ultime settimane, al lancio di razzi.(Res)