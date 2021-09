Giappone: Paralimpiadi chiuse, presidente Comitato organizzatore auspica cambiamento sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono appena chiuse le Paralimpiadi di Tokyo, inaugurate il 24 agosto. Yuriko Koike, governatrice di Tokyo, ha passato la bandiera paralimpica ad Anne Hidalgo, la sindaca di Parigi, che ospiterà la prossima edizione, nel 2024. Seiko Hashimoto, presidente del Comitato organizzatore, ha espresso soddisfazione per l’esperienza vissuta dal Giappone: “Siamo felici di aver ospitato i giochi e crediamo nei valori che portano”, ha dichiarato, sottolineando in particolare quello dell’unità. Hashimoto ha detto agli atleti che sono stati fonte di ispirazione e ha rivolto a tutti un invito a “guardare a noi stessi per modellare il nostro futuro”. “Il cambiamento inizia con la consapevolezza”, ha proseguito la presidente del Comitato organizzatore, auspicando la costruzione di un futuro che valorizzi la diversità. “Questo impegno sarà un catalizzatore per il cambiamento sociale”, ha concluso, prima di ringraziare il governo centrale, quello della capitale e tutti gli attori coinvolti e augurare a Parigi un’edizione di successo. (segue) (Git)