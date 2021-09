Giappone: Paralimpiadi chiuse, presidente Comitato organizzatore auspica cambiamento sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sipario è calato dopo 539 gare per l’assegnazione di medaglie in 22 discipline, due delle quali presenti per la prima volta, il taekwondo e il badminton. La Cina si è piazzata in testa al medagliere, con 207 medaglie, di cui 96 d’oro, 60 d’argento e 51 di bronzo. A seguire il Regno Unito e gli Stati Uniti. Nona l’Italia con le sue 69 medaglie: 14 ori, 29 argenti e 26 bronzi. Il Giappone ha fatto progressi rispetto a Rio 2016, quando non era riuscito a vincere neanche un oro: questa volta ne ha conquistati 13, insieme a 15 argenti e 23 bronzi, collocandosi in undicesima posizione. (segue) (Git)