Giappone: Paralimpiadi chiuse, presidente Comitato organizzatore auspica cambiamento sociale (3)

- Per il Paese ospite, tuttavia, la sfida è stata soprattutto quella della pandemia di coronavirus. Come le Olimpiadi, le Paralimpiadi si sono svolte con un anno di ritardo e con misure di sicurezza stringenti. I Giochi olimpici si sono svolti per lo più a porte chiuse; per quelli paralimpici alcuni eventi sono stati aperti a un pubblico di scolaresche. Le delegazioni sono state confinate nel villaggio olimpico e negli impianti sportivi e i partecipanti stranieri hanno dovuto lasciare il Paese appena conclusi i loro impegni. Gli organizzatori sono così riusciti a mantenere molto basso il tasso di contagi tra gli atleti e gli addetti ai lavori. Tuttavia, il numero di nuovi casi a Tokyo e in altre parti del Giappone ha raggiunto livelli record durante e dopo le Olimpiadi. La gestione della crisi sanitaria è stato motivo di critiche per il governo, il cui primo ministro, Yoshihide Suga, ha annunciato venerdì imminenti dimissioni. (Git)