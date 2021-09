Bielorussia: fonti stampa, dopo Tsimanousskaya un’altra atleta ottiene rifugio in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’abbandono di Krystsina Tsimanousskaya, un’altra atleta bielorussa ha ottenuto protezione in Polonia. E’ quanto risulta dalla informazioni apprese dall’agenzia di stampa “Pap”. Si tratta di Olga Safronova, rappresentante di Minsk negli sport equestri. Secondo “Pap”, la donna ha ottenuto un visto umanitario e spera di poter gareggiare per Varsavia. Safronova avrebbe dovuto fare parte della squadra nazionale della Bielorussia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma è stata rimossa prima dell’evento per il sospetto doping di uno dei suoi cavalli. All’epoca la cavallerizza si era espressa in modo critico verso il regime di Minsk e contro Aleksandr Lukashenko. (segue) (Vap)