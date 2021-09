Bielorussia: fonti stampa, dopo Tsimanousskaya un’altra atleta ottiene rifugio in Polonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poiché si trovava allora in Polonia, ha fatto fare test antidoping in loco al cavallo e le accuse si sono rivelate senza fondamento. Nel frattempo è stata inserita in una lista di “traditori della patria”, in cui si trovavano oltre 40 atleti. Le persone nell’elenco non hanno il diritto di trovare un lavoro in Bielorussia e se ce l’hanno possono essere licenziati. Safronova ha pertanto deciso di rivolgersi alle autorità polacche per un visto umanitario per lei e per il compagno. “Pap” ha parlato con il suo rappresentante, Tomasz Wilinski, il quale ha riferito che la vicenda è stata taciuta finora perché potesse risolversi efficacemente. “Vorremmo ottenere il consenso a gareggiare con una bandiera neutrale. In futuro Olga Safronova tenterà di ottenere la cittadinanza polacca, senza rinunciare a quella bielorussa. Se la otterrà, vorrebbe rappresentare la Polonia”, ha detto Wilinski. (segue) (Vap)