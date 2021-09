Bielorussia: fonti stampa, dopo Tsimanousskaya un’altra atleta ottiene rifugio in Polonia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La velocista olimpionica bielorussa Krystsina Tsimanousskaya avrebbe dovuto gareggiare nelle staffette dei 100 metri e dei 200 metri femminili alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma i suoi allenatori l’hanno inserita nella staffetta 4x400 metri senza il suo consenso e in tutta risposta l’atleta ha pubblicamente criticato lo staff tecnico e i suoi allenatori, accusandoli di negligenza. In conseguenza di ciò è stata rimossa dalla squadra bielorussa e costretta a lasciare il villaggio olimpico. Condotta all’aeroporto Tokyo-Haneda per rientrare in Bielorussia contro la sua volontà, Tsimanousskaya è riuscita a ottenere la protezione della polizia giapponese e, dopo una serie di contatti diplomatici, ha ottenuto un visto umanitario dalla Polonia. L’atleta è volata prima in Austria ed è poi arrivata a Varsavia. Il visto umanitario è stato riconosciuto dalla Polonia anche al marito dell’atleta, Arseniy Zdanevich, il quale era scappato in Ucraina dopo quanto accaduto alla moglie. La velocista ha fatto sapere alcune settimane fa di voler chiedere la cittadinanza sportiva in Polonia. (Vap)