Balcani-Ue: Pettarin (Coraggio Italia), allargamento subito con tempi certi

- E' inammissibile che l'Ue non sia in grado di dare scadenze certe ai Paesi che hanno intenzione di entrare a far parte della famiglia europea e attendono questo momento da quasi 20 anni. Lo ha affermato il deputato di Coraggio Italia, Guido Germano Pettarin, dicendosi d'accordo con il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. "Non ci possiamo quindi sorprendere se dalla Serbia si percepisce delusione e un senso di disillusione. Cominciamo dando una tabella di riforme con tempi certi a questi Paesi, anche con una certa dose di severità se necessario. Non possiamo più permetterci di perdere tempo e di lasciare da soli i Balcani. Si stringano i tempi anche sul Kosovo, per il quale ieri l'inviato speciale dell'Unione europea per il Kosovo e i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, si è incontrato separatamente con il presidente serbo, Aleksandar Vucic e con il premier kosovaro, Albin Kurti, in ottica di una nuova sessione di dialogo fra Belgrado e Pristina con la speranza che presto si possa giungere ad un lieto fine. La parola d'ordine sia 'allargamento subito", ha affermato Pettarin. (Com)