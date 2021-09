Imprese: Sala, realizzare Supersalone non era scontato, edizione che rappresenta senso di coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Supersalone che inauguriamo oggi è un evento eccezionale come del resto eccezionale è la situazione che stiamo vivendo: il virus non ha ancora allentato la sua presa e, nonostante i progressi della campagna vaccinale, sono ancora indispensabili misure rigorose per limitare i contagi. Anche la difficoltà di spostarsi tra una nazione e l’altra rappresenta un fattore penalizzante per una manifestazione tradizionalmente aperta al mondo” lo ha detto nel suo discorso durante l'inaugurazione del Supersalone, l'edizione speciale del salone del mobile a Fiera Milano Rho, il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Realizzare questo evento non era un fatto scontato – sottolinea Sala - e questa edizione speciale rappresenta un gesto di coraggio e di responsabilità al tempo stesso. È lo scatto d’orgoglio di un settore che sceglie di rischiare e scommettere sulla propria capacità di reagire in un momento difficile. Questa voglia di ripartire del resto è alla base dell’intenso lavoro portato avanti in questi mesi dal Comune insieme a Supersalone, Triennale e alle tante realtà del fuori salone. La passione che ha animato questo lavoro di squadra farà della Design Week un evento unico, che coinvolgerà l’intera città e sottolineerà il prestigio indiscusso di Milano nel mondo del design internazionale”. (segue) (Com)